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Türkiye
İHA 16.10.2024 05:32

Sakarya'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin, park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Sakarya'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Yeni Mahalle Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde Adapazarı yönünde seyir halinde olan otomobil, yol kenarında park halinde duran hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücü Adem Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Sultan Geçtim isimli kadın ağır yaralandı.

Sakarya'da otomobil hafif ticari araca çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sultan Geçtim, hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü ise Sadıka Sabancı Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

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