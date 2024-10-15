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Türkiye
AA 15.10.2024 22:25

Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu

İstanbul Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki iki araçta hasar oluştu.

Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
[Fotograf: İHA]

Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık bir ay önce boşaltılan üç katlı binanın çatısında kısmi çökme oldu.

Çatıdan düşen parçalar nedeniyle park halindeki iki araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı binada ekiplerin çalışması sürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çocuklar üç saniye ile kurtuldu"

Mahalle sakinlerinden Murat Kayaalp, gazetecilere, berber arkadaşının dükkanında oturdukları sırada bir gürültü duyduklarını ve kaza olduğunu zannettiklerini söyledi.

Olayın ardından üç çocuğun diğer tarafa doğru koştuğunu gördüklerini belirten Kayaalp, "Dışarı çıktık, baktık ki olay böyle. Şükürler olsun yaralı yok, bizim de sevincimiz o. Çatının üstünden tuğlalar düştü" diye konuştu.

Şerif Doğan da çocukların üç saniye ile kurtulduğunu ve düşen parçalar nedeniyle iki aracın kullanılamayacak duruma geldiğini ifade etti.

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