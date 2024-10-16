Açık 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.10.2024 01:12

Düzce'de fabrikada yangın

Düzce'de endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düzce'de fabrikada yangın

Beyköy 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel temizlik malzemesi üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Beyköy'den çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama ihtimaline karşı bölge güvenlik çemberine alındı, ekiplerin dışında hiç kimse fabrikaya yaklaştırılmadı.

Düzce'de fabrikada yangın

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında hasar oluştu.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından bölgeyi ziyaret eden Düzce Valisi Selçuk Aslan, itfaiye personeli ve fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

ETİKETLER
Düzce Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Esenler'de bir binanın çatısında kısmi çökme oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:39
Nijerya'da sel: 2 milyondan fazla kişi yerinden oldu
00:58
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine baskınında 1 Filistinliyi öldürdü
00:27
İran'ın güneybatısında bir petrol rafinerisinde yangın meydana geldi
00:20
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki çadır kampa düzenlediği saldırıda Filistinliler diri diri yandı
23:34
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 'yurt' açıklaması: 100 öğrenciden 96'sı yerleşti
23:32
Hamas yetkilisi: Katliamlar, İsrail'in Gazze'nin kuzeyini bölme planına başladığını doğruluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi durağını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
Hastaneye giderken metrobüste doğum yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ