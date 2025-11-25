Parçalı Bulutlu 8.6ºC Ankara
Türkiye
AA 25.11.2025 01:40

Sakarya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Sakarya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

K.F. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, D-140 kara yolunun Balballı sapağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K.F'nin kullandığı araç bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.Ö, K.F ve yanındaki yolcu Uğur B. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Sakarya Trafik Kazası
OKUMA LİSTESİ