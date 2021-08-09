Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 05:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya’da düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltında
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir düğünde havaya ateş açan 5 kişi gözaltına alındı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine çalışma başlattı.
Ateş açanları belirleyen polis, Y.A. Ö.A. TT, G.A. ve T.A’yı gözaltına aldı, 5 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya
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