Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa Mahallesindeki bir düğünde havaya ateş açılması üzerine çalışma başlattı.

Ateş açanları belirleyen polis, Y.A. Ö.A. TT, G.A. ve T.A’yı gözaltına aldı, 5 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.