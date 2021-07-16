Haber Giriş: 16 Temmuz 2021 Cuma 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bariyerler otomobile ok gibi saplandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-650 kara yolu Bilecik istikametinde seyreden T.K. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak Pınarlı-Bacı Mahallesi yan yolunu ayıran bariyerlere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Toyotasa İlk Yardım Hastanesine sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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