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Türkiye
AA 26.08.2026 05:49

Sakarya'da 2 kişi kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sakarya'da 2 kişi kamyondaki varillerden sızan kimyasaldan etkilendi
[Fotograf: İHA]

Kocaeli'den Zonguldak'a tuz ruhu (hidroklorik asit) taşınan kamyondan sızıntı meydana geldi.

Çevredekilerin uyarısıyla kamyon şoförü, aracı yan yoldaki Hendek Küçük Sanayi Sitesi önüne çekti. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede bulunan Bedirhan Gürsel ve Serkan Akdeniz, kimyasal maddeden etkilendi.

Hendek Devlet Hastanesine kaldırılan Gürsel ve Akdeniz, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bölgede temizlik yapan ekipler, çevre sakinlerini dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

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