Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahte paralarla alışveriş yaparken yakalanan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da sahte para ile alışveriş yaparken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirde sahte para ile alışveriş yapıldığına ilişkin ihbar aldı.
İl merkezinde kız arkadaşı ile birlikte alışveriş yapmaya çalıştığı tespit edilen H.S.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, 259 sahte 50 liralık banknot, 1 kurusıkı tabanca ile 0,18 gram esrar ele geçirildi.
Etiketler: sahte para gözaltı alışverişSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:51
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