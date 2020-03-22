Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da kağıt toplayıcılığı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında kağıt toplayıcılığını yasakladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır."
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