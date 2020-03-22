Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal yapılmasını yasakladı.

"Piknik alanlarının kapıları da kapatılmış durumda"

İçişleri Bakanlığı da bir önceki gün yayımladığı genelgeyle 65 yaş üstü insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmasına sınırlama getirdi.

TRT Haber muhabiri Duygu Tuncer, İzmir'de yasak ve uyarılar sonrası piknik alanlarının durumunu şöyle anlattı:

"Hafta sonları adeta iğne atılsa yere düşmeyecek alanlarından bir tanesinde İnciraltı piknik alanındayız. Piknik alanları bomboş, piknik alanlarının kapıları da kapatılmış durumda, araç girişine de kapatılmış durumda. Şu an sadece bisiklete binenleri, yürüyüşe çıkanları görüyoruz.

Piknik ve mangal yasağı nedeniyle İzmir’de piknik alanları boş kaldı. İzmir'deki son durumu @trthaber muhabiri Duygu Tuncer aktardı. pic.twitter.com/QCNnEHYf5y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 22, 2020

Ama İzmir'de İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgenin ardından kurallara byük ölçüde uyuluyor, yaşlı oranı oldukça azaldı sokaklarda, caddelerde. Piknik alanlarında zaten kimse yok. Oldukça geniş ve İzmirliler için cazip bir yer bu nedenle hafta sonları son derece kalabalık oluyordu. Oysa şu anda bomboş."