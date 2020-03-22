İstanbul'daki tüm ilçelerde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkanlara uyarı anonsları yapıyor.

Ekipler yoğunluğun yaşandığı bölgelere giderek, "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerin hayati derecede önemlidir. Zaruri olmadıkça sokağa çıkmayınız." anonsları yapıyor.

Bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de koronavirüs tehlikesine aldırış etmeden sahile akın etti. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu.

Öte yandan, polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayarak park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşları da evlerine gönderiyor.