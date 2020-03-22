İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı.

Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol eden polis ekipleri, 65 yaş üzerinde olan vatandaşları evlerine gönderdi.

Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmasının yasak olduğunu vatandaşlara aktaran ekipler, bu konuda duyarlı olunması noktasında uyarıda bulundu.