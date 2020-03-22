Haber Giriş: Kaynak: İHA
Polis sokağa çıkan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşı evlerine gönderiyor
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te polis ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayarak park ve bahçelerde oturan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşı evlerine gönderiyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üzerindekilerin sokağa çıkmasının yasaklanması üzerine Kilis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde tedbirler aldı.
Yaşlıların yoğunlukta oturdukları park ve bahçeleri kontrol eden polis ekipleri, 65 yaş üzerinde olan vatandaşları evlerine gönderdi.
Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların evlerinden çıkmasının yasak olduğunu vatandaşlara aktaran ekipler, bu konuda duyarlı olunması noktasında uyarıda bulundu.
Etiketler: sokak polis eve gönderiyor dışarısı 65 yaşSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 12:03
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