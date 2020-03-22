Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri gel-al servise döndü
[Fotoğraf: İHA]
İçişleri Bakanlığının dün gece aldığı restoranlarda paket servise geçilmesi kararının ardından tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri de masaları kaldırarak gel-al servise döndü.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servise geçeceğini, müşterilerin oturduğu masa ve sandalyelerin kaldırılacağını duyurmuştu.
Alınan kararın ardından tarihi Eminönü balık ekmek tekneleri tedbirlere uyarak masa ve sandalyeleri kaldırdı.
Her gün binlerce insanın akın ettiği balık ekmek tekneleri gel-al servise döndü.
Alınan tedbirleri olumlu karşılayan tekne işletmecileri, insan sağlığının işten daha önemli olduğunu söyledi.
Etiketler: tekne servis gel-al balık ekmekSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 11:49
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