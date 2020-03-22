Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından alınan tedbirler ve uyarılar art arda geldi.

Artvin’in Arhavi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan 27 yıllık kapı komşuları 58 yaşındaki Nurdan Yıldız ve 74 yaşındaki Naciye Gerdan koronavirüs salgını nedeniyle ev ziyaretlerine bir süre ara verdi.

Evden çıkmayan iki arkadaş, komşuluk bağlarını ise farklı bir yöntemle sürdürüyorlar.

1 metre mesafe kuralına uyan Nurdan Yıldız ve Naciye Gerdan, kapı önüne koydukları sandalyeye oturarak sohbetlerine ara vermeden devam ediyor.

Kahvelerini yudumlayan ve sohbetlerini yapan iki komşunun, bu görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.