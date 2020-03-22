36 yaşındaki Yılmaz Güneş'i bulmak için Munzur Çayı'nda devam edilen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Diyarbakır ve Van Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, AFAD gönüllüleri, jandarma özel harekat (JÖH) timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katılıyor.

Kazanın yaşandığı Anafatma mevkisi ile Uzunçayır Baraj Gölü arasındaki yaklaşık 12 kilometrelik kesimde suda ve kıyılardaki çalışmalarda sonuç alamayan ekipler, bugün de sabah erken saatlerde 4 ekip halinde suda ve kıyı bölgelerinde aramaya başladı.

AFAD ekipleri ve gönüllüleri ile JÖH timleri ve jandarma ekipleri de Munzur Çayı kıyılarında arama kurtarma, iz takip köpekleri ve drone ile çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki eğitimi sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Uzman Çavuş Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada iki rafting küreği bulmuştu.