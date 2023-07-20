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Türkiye
DHA 20.07.2023 15:17

Sahte ilanla araç sahibini 710 bin lira dolandırdılar

Adana'da, internet üzerinden sahte ilan vererek bir vatandaşı 710 bin lira dolandırdıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Sahte ilanla araç sahibini 710 bin lira dolandırdılar

Adana'da yaşayan A.G, otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. A.G. ile iletişime geçen İ.H.D, aracı satın almak istediğini söyleyip, 2 bin lira kapora gönderdi.

İ.H.D., A.G'nin kaldırdığı ilandaki fotoğrafları kopyalayıp, otomobili yeniden ilan sitesine yükledi. Bu kez aracı satın almak isteyen B.H, İ.H.D. ile iletişime geçti.

İ.H.D, A.G'ye kendisinin şehir dışında olduğunu söyleyip, otomobili bir tanıdığının devralacağını belirtti. İ.H.D'nin yönlendirmesiyle A.G. ile B.H. noterde buluştu. B.H, araç satış bedeli olarak 710 bin TL'yi şüpheli İ.H.D'nin banka hesabına gönderdi. İ.H.D. de A.G'ye sahte dekont gönderip, otomobili B.H'nin üzerine geçirmesini sağladı.

"Kimseden para almadım"

Noterden ayrılırken, paranın kendi hesabına gelmediğini fark eden A.G, dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.H.D. ve suç ortağı M.G. ile onlara yardım eden 3 şüphelinin adreslerini belirledi.

Operasyon için harekete geçen polis, 5 şüpheliyi adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına aldı.

Otomobili satın alan B.H. ise "Parasını ödeyip otomobili satın aldım, dolandırıcılıkla ilgim yok" dedi. B.H'nin dolandırıcılıkla bir ilgisinin olmadığı belirlenirken şüpheli İ.H.D. ise ifadesinde, "Kimseden para almadım, olaydan haberim yok" diye savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.H.D. ile M.G, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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