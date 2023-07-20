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Türkiye
DHA, AA 20.07.2023 12:54

İstanbul'da 'düşük ayarlı' altın operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olduğu değerlendirilen 50 kilogram altın ele geçirildi.

İstanbul'da 'düşük ayarlı' altın operasyonu: 2 gözaltı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, Fatih'te faaliyet gösteren zanlıların, ayarlarıyla oynanan altınları ülke genelindeki bazı kuyumculara göndererek satmaya çalıştıkları belirlendi.

Yapılan detaylı çalışmada, Kapalı Çarşı içerisinde kamera sistemiyle izlenen bir iş yerinde sahte altın üretimi yapıldığı tespit edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilerin ayarı düşük bilezik, altın zincir, reşat altını, yüzük gibi mücevheratların imal edildiği iş yerinde, ayarı düşük ürünlere yardımcı ustalarla birlikte "takoz", "yaldızlama", "patentleme" ve "süsleme" adı altında son şekilleri verilerek piyasaya sürmeye çalıştıkları öğrenildi.

2 kişi gözaltına alındı

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda, atölyeci ve imalatçı olduğu belirlenen M.Ö. ve S.Y'yi gözaltına aldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Piyasa değeri 80 milyon lira olan altın ele geçirildi

Adresteki aramada, sahte olduğu değerlendirilen değeri yaklaşık 80 milyon lira olan altın 50 kilogram altın ile sahte altın imalatında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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