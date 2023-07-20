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Türkiye
AA 20.07.2023 14:05

81 ilde huzur ve güven uygulaması: 17 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığının, 81 ilde 17 bin 978 personelin katılımıyla yaptığı huzur ve güven uygulamasında, 8 bin 338 umuma açık iş yeri, 250 dernek ve kooperatif ile 50 ruhsatsız iş yeri kontrol edildi. Uygulamada 17 kişi gözaltına alındı.

81 ilde huzur ve güven uygulaması: 17 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 18 Temmuz'da, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahse yönelik Türkiye genelinde, eş zamanlı huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Kontrollere katılan 17 bin 978 personelle umuma açık 8 bin 338 iş yeri, 250 dernek ve kooperatif ile 50 ruhsatsız iş yeri denetlendi.

Uygulamada 213 bin 991 kişi sorgulandı, 473 kişi yakalandı, 17 kişi gözaltına alındı ve bir aranan kişi bulundu.

Denetimlerde, 168 bin 660 kök kenevir, 162 paket kaçak sigara, 44 gram esrar, bir av tüfeği, 24 gram metamfetamin ile 2 tombala ve kumar makinesi ele geçirildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı
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