Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bağlar'daki bir evin zemin katında sahte içki imal edildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 1185 şişe alkollü içki, 355 litre alkollü içki, 90 litre etil alkol, yaklaşık 10 bin adet çeşitli ebatlarda boş alkollü içki şişesi, 1300 adet sahte bandrol, 2 adet tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi.

Sahte içki imalatı yapıp satan 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte içki sattığı 8 eğlence mekanındaki içkilere de el konuldu.

Zanlıların emniyetteki sorguları devam ediyor.