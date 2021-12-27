Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trakya'da vaka sayılarında düşüş var
[Fotoğraf: AA Arşiv]
11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayıları açıklandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki vaka sayıları önceki haftaya göre azaldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Edirne'de, her 100 bin kişide görülen 311,95'lik vaka sayısı 306,80'e düştü.
Bu hafta en çok vaka görülen ikinci şehir olan Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 467,74'den 445,63'e geriledi.
Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 358,63'den 351,32'ye geriledi.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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