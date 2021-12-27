Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Edirne'de, her 100 bin kişide görülen 311,95'lik vaka sayısı 306,80'e düştü.

Bu hafta en çok vaka görülen ikinci şehir olan Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 467,74'den 445,63'e geriledi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 358,63'den 351,32'ye geriledi.