Haber Giriş: 27 Aralık 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 1800 yıllık lahit kapağı bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde büyük bölümü toprağın altında bulunan 1800 yıllık lahit mezar kapağı çıkarılarak koruma altına alındı.
Eski Mezarlık bölgesinde büyük bölümü toprağın altına kalan lahit kapağını fark edenler, ihbarda bulundu.
Konuyla ilgili Gemlik Belediyesi ve Bursa Arkeoloji Müzesi ekipleri bölgede inceleme başlattı.
2. Yüzyıl Erken Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen lahit kapağı, Müze Müdürlüğü gözetiminde koruma altına alındı.
Etiketler: Bursa Tarihi Eser
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