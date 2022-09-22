Olay, dün öğlen saatlerinde Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 1 saat önce Maltepe Fındıklı Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcuya İkitelli’den gelen S.E. borcunun olduğunu belirterek eşinin Tokat’tan aldığını iddia ettiği bileziği bozdurmaya çalıştı.

Kuyumcu Muratcan Kayhan incelediği bilezikten şüphelenmesi üzerine bileziğin sahte olduğunu keserek kontrol etmek istediğini söylemesi üzerine S.E bileziği alarak kuyumcudan çıktı.

Bunun üzerine Muratcan Kayhan, diğer kuyumcuların bulunduğu gruba şahsın fotoğrafını atarak sahte altın satabileceğini bildirdi. S.E daha sonra Ataşehir İçerenköy Mahallesi’nde başka bir kuyumcuya götürdüğü sahte bileziği satmak için dükkana girdiği esnada gruba gelen fotoğraftan fark eden dükkan sahibi, S.E.’yi polise ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kuyumcuların şikayetçi olması üzerine S.E.’yi yakalayarak sahte altın bilezik ile beraber polis merkezine götürdü. S.E.’nin iki kuyumcuda da tutarsız cümleler kullandığı belirtildi. S.E. kendini, “Ben sahte kelimesini anlamadım” diyerek savundu.