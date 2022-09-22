Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü
[Fotograf: AA]
Karabük'te sağanak sonucu üst yolun taş duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
Kentte sağanak aralıklarla etkisini gösteriyor. Sağanak nedeniyle Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1 No'lu caddedeki üst yolun yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı kısmen çöktü.
Yola dökülen taşlar nedeniyle alt ve üst yolun birer şeridi trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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