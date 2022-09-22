Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ'nün sözde yöneticisi tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te FETÖ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütte yönetici olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:55
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
Karabük'te sağanak nedeniyle üst yolun duvarı çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz