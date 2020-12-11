İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Adliyesi'ne elinde cübbeyle gelen ve kendisini avukat olarak tanıtan S.B., bir kişiye, tutuklu oğlunun salgın nedeniyle cezaevinden izinli çıkmasını sağlayabileceğini söyledi.

Polis ekipleri, Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya girmek için kendisini bakanlık avukatı olarak tanıttığı tespit edilen S.B.'yi gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen S.B., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

