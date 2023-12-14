Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.12.2023 16:01

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu iyiye gidiyor

Ankara'da geçen hafta sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulgularının stabil hale geldiği, hastanın solunum makinesinden ayrıldığı ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu iyiye gidiyor

Vildan Nurettin Demirer İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Yılmaz, 7 Aralık Perşembe günü Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'ndeki evinden sabah saatlerinde okula gitmek için çıktı.

Okulun arkasındaki boş arazide çok sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan ve vatandaşların kurtardığı Yılmaz, ambulansla önce Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesi nedeniyle ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaşamsal bulguları sabitlendi

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, geçen haftadan bu yana tedavi edilen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği, yaşamsal bulgularının sabitlendiği öğrenildi.

Bilinci açık, organ yetmezliği riski bulunmuyor

Yılmaz'ın uyandırıldığı ve solunum makinesinden ayrıldığı, bilincinin de açık olduğu belirtildi.

Doktorlar, çocuğun bilincinin açık olduğu ve organ yetmezliği riski bulunmadığını bildirdi.

Uzuv kaybı yaşamayan hastanın vücudundaki yaygın yaraların tedavi edildiği ve fonksiyon geri kazanımları için rehabilitasyon programı uygulanacağı kaydedildi.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:28
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları 26 gündür sürüyor
16:21
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu
16:16
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
16:14
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
16:12
Yüksekova'da iki üs bölgesinin yolu kardan kapandı
16:01
İstanbul'da terör operasyonu: 8 gözaltı
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
Yıldız Sarayı'nda restorasyon çalışmalarında duvar resimleri bulundu
FOTO FOKUS
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ