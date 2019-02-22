Sosyal medya kanalları için görüntü çekmek isteyen Umut Altınok, Ozan Kuşçu ve Neşet Tür, Antalya'da dağlık alanda mahsur kaldı.

Cep telefonu ile çektikleri görüntüyü Jandarmaya yollayan gençler yardım istedi.

Jandarmadan yardım isteyen gençlere ulaşmak için ekipler harekete geçti. Kurtarma ekipleri gençlere ulaşamadı. 3 genç, geceyi yaklaşık bin 500 metre rakımda geçirdi.

Gün ağarınca çalışmalar tekrar başladı. Hava şartları sebebi ile karadan ulaşım sağlanamadı. Bu kez bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Helikopterin gençlere ulaştığı dakikalarda bölgede sis etkisini artırdı.

Helikopter bir süre sonra tekrar bölgeye gitti. Önce Neşet Tür kurtarıldı. Sisin etkisini tamamen yitirmesinin ardından da Umut Altınok ve Ozan Kuşçu sahil güvenlik helikopterine alındı.

Antalya'ya getirilen 3 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: TRT Haber