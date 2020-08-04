Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahil Güvenlik ekipleri 41 sığınmacıyı kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Karaburun ilçesinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 sığınmacı kurtarıldı.
Karaburun açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.
Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil güvenlik sığınmacıSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 21:42
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