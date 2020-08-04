Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Ortaklar, Nevruz Yaylası köyleri ile merkez Reşadiye Mahallesi'nin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.