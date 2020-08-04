Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.30'da 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,31 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlçede bugün saat 12.37 sıralarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da da hissedilmişti.

4,8 büyüklüğünde bir deprem daha

Pütürge ilçesinde, saat 21.40'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin yaklaşık 3,9 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Malatya Valisi Aydın Baruş yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ekiplerimizin sahadaki inceleme ve araştırmaları sürüyor. Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımız ağır hasarlı binalara kesinlikle girmesin." dedi.

Vali Baruş, gelişmeleri yakından takip ettiklerini, AFAD ekiplerinin bölgede vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.