Sağlık Bakanı Koca Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulan sahra hastanelerinde inceleme yaptı.

5 kişi ayrı ünitede

Bakan Koca, "Gürbulak Sınır Kapısı’ndan aldığımız 60 kişiyi takip ediyoruz, grip belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık. Bunun dışındaki vatandaşlarımızdan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi de ayrı bir ünitede barındırıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gürbulak Sınır Kapısı’ndan aldığımız 60 kişiyi takip ediyoruz, grip belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık. Bunun dışındaki vatandaşlarımızdan Kum ve Meşhed geçmişi olan 10 kişiyi de ayrı bir ünitede barındırıyoruz.https://t.co/6aLusRLUNC pic.twitter.com/BY6UjtLiRn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2020

"14 gün takip edilecekler"

İran'dan gelen vatandaşların 14 gün takip edileceğini belirten Koca, "Sahra hastanelerimizi yerinde görmek varsa eksikleri gidermek için buradayız. Vatandaşlarımızla belli bir masafede iletişim içinde olduk" açıklamasını yaptı.