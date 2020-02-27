Kocaeli'nde yaşayan Nagihan ve Rıdvan Yıldırım çifti, 85 bin lira değerindeki otomobillerini satmak için internet üzerinden ilan verdi.

Aracı, çekeceği tarım kredisi ile satın alacağını söyleyen A.E. isimli kişinin talebi üzerine satış için İzmir'e giden çift, aracı alacak kişilerle buluştu. Yıldırım çifti, notere giderek aracı G.Ş. isimli kadının üzerine devretti.

Dolandırıldıklarını anlayınca yardım istediler

Noterden çıkıp A.E., H.E., E.A. ve G.Ş. ile birlikte aracın başına giden çift, paranın kendilerine gelmesi için beklemeye başladı. Bu sırada arabanın anahtarını alan 2 kişi, "Parayı çekip geleceğiz" diyerek otomobille birlikte yanlarından ayrıldı.

Diğer 2 kişi de Yıldırım çiftine bankaya gideceklerini söyleyerek, bir araca bindirdi. İzmir'in çeşitli bölgelerinde bir süre dolaştırılan çift dolandırıldıklarını anlayarak polisten yardım istedi.

Bornova ilçesinde aracı durduran polis ekipleri, Yıldırım çiftinin şikayeti üzerine A.E. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Karakola giden çift bu sırada otomobillerinin Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir galeriye satıldığını öğrendi. Bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan çift araca satış şerhi koydurdu. Otomobillerini geri almak için dava açan çift, dolandırıcılara karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Mesaj yoluyla irtibat kurdu

Dolandırıldıklarını anladıktan sonra telefonda konuşamadığı için görevlilerle telefondan mesajlaştığını anlatan Nagihan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Diğer iki arkadaş bizi bankaya götürmek için araçlarına bindirdi. Bayağı gittikten sonra yolda Ödemiş tabelası gördüm. Ben tabelayı görünce kuşkuya düştüm. Önde oturan arkadaşlara, 'Biz Ödemiş'e niye gidiyoruz?' diye sorunca Ödemiş'te tarlalarının olduğunu bizi banka işleriyle uğraştırmamak için orayı gezdirmeye götürdüklerini söyledi. Ben de sinirlenerek, 'Ben sizin tarlalarınızı görmeye gelmedim buraya. Ben satış yapmaya geldim. Satışı yaptım, param yok. Arabam da gitti. Çabuk dön geriye, araba neredeyse yanına gidelim. Ne yapılacaksa beraber yapalım' dedim."