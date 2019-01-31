Sağlık Bakanlığı, ilaç stokçuluğu yapanlara kapatma cezası uygulayacak.



Bakan Koca, stokçuluk yapanlarla ilgili, "Depocu ezcanelerin stok yaklaşımına girdiğini görüyoruz. Son 10 günde 42 üretici, 20 depocu ve 32 eczacının ilaç stokladığı tespit edildi." dedi.

Stokçuluk yapanlarla ilgili cezaların artırılacağını belirten Koca, "Önümüzdeki günlerde denetimi daha yoğunlaştıracağımızı, kapatma dahi ciddi müeyyidelerin olacağını söylebilirim. Vatandaşımızı ilaçsız bırakmamakta kararlıyız önümüzdeki günleri ilacı stok ederek piyasaya vermeme gayreti içinde olanları asla affetmeyeceğiz." diye konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, geri ödeme listesine alınan SMA ilaçlarının şubat ayı başında piyasaya verileceğini de söyledi.

Kaynak: TRT Haber