Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır"

CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye, milli iradeye saygı duymamıştır. CHP'yi tanımak ve anlamak için Arslanköy'ü iyi tanımak ve anlamak gerekiyor. Milletimiz hiçbir hakkı gibi iradesini sandığa yansıtma hakkını da kolay almamıştır.

CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir Belediye Başkan Adayı yapması

"CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor"

"CHP Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdu ama başarılı olamayacak"

Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi parti ile girdiği yakın ilişki CHP'nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır. CHP yoldaşları ve yandaşları ile beraber Cumhur İttifakı'na karşı bir ittifak oluşturdu ama başarılı olamayacaklar.

Biz anayasa değiştirebilecek güce sahipken partimizi kapatmaya yeltendiler. CHP aynı değişen bir şey yok. Bu kadar güçlü geleceksin millet sana yetki verecek ama bu CHP zihniyeti partini kapatmaya çalışacak.

"Sandık kurulu üyelerimiz seçimden 1 saat önce görev yerlerinde olsun"

31 Mart için sıkı bir hazırlık içindeyiz. Seçimlerde dikkat etmemiz gereken hususları ana başlıklar olarak tekrarlamak istiyorum. Partimizi temsil eden sandık kurulu üyelerimiz seçim günü oy verme işleminden en az 1 saat önce görev yerlerinde hazır bulunmalıdır. Oy verme işlemi devam ettiği sürece partimizin aleyhine herhangi bir işlem yapılmasına haksızlığa engel olacaktırlar. Asla sandık mekanını terk etmeyecek ayrılacağı zaman da oradaki sandık müşahidi ile paslaşarak ayrılıp ihtiyaç giderecektir. Oy torbalarının seçim kuruluna getirilmesine de yine bu arkadaşlarımız refakat edeceklerdir. İşi hafife almayacağız. Daha dikkatli olmalı hiçbir sandığı boş bırakmamalıyız.

"Milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır"

Sandık müşeahitlerimize çok önemli görevler düşüyor. İtirazlarını yazılı olarak kayda geçirecekler. Oy verilen okullarda ve bu okulların katlarında ayrı ayrı sorumlularımız bulunacaktır. Yaşanabilecek muhtemel sorunlara müdahale etme ve gerekirse ilçe teşkilatından yardım alma talebi okul sorumlularımızdadır. İl teşkilatlarımız da yardımcı olacak gerektiğinde ilçelere takviye yapacak. Biz bunları layıkıyla yerine getirirsek sandığa sahip çıkmış oluruz. Milletimizin iradesinin başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim anlayışımıza göre milletle inatlaşılmaz, millete tabi olunur. Sandıkta sıkıntı yaşadıysak milletimizle gönül bağımızı sorgulamalı ve nerede eksik yaptık bunu iyi düşünmeliyiz. Önümüzde 62 günlük bir zaman var. Bu süre milletimizle muhabbetimizi üst düzeye çıkarmamız için yeterlidir.

Nişasta bazlı şeker kotası yüzde 2,5'e düşürüldü

Nişasta bazlı şeker kotalarıyla ilgili bir müjdeyi açıklamak istiyorum. 2001'de yayınlanan kanunda nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük. Bir adım daha atıyor ve yüzde 2,5'e indiriyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.https://t.co/av6Xd7Hvqt pic.twitter.com/cHnB62sdDA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2019

"Kömür rezervimiz 20 milyar tona ulaştı"

Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarında. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır.

Soma Işıklar'da 2 bin 400 madenciye kadro

Soma Işıklar bölgesindeki madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soma Işıklar bölgesindeki 2 bin 500 madencimiz Türkiye kömür ocakları işletmelerinde kadrolu olarak çalışmaya devam edecek.https://t.co/av6Xd7Hvqt pic.twitter.com/UcjqZzdjZz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2019

"SMA ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik"

SMA hastalarına ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik. Karar alındı yakında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu tip ilaçların ülkemizde yapılması asıl önceliğimizdir. İlaç sanayiini milli güvenliğimizin en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: SMA hastalarının ilaçlarının tüm tiplerini geri ödeme listesine dahil ettik.https://t.co/av6Xd7Hvqt pic.twitter.com/XZv2MtTqeD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber