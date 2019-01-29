Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard'i etiketleyerek Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'ye gelen Agnes Callamard'in ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz.

Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı."

We welcome @AgnesCallamard's visit to Turkey in relation to the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.



We still do not know where Khashoggi's body is, who ordered the hit and who the "local collaborator" was.



Justice must be served. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 29 Ocak 2019

Cemal Kaşıkçı olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Ceset hala bulunamadı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti. Orta Doğu'nun en etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi ve sonrasında yaşananlar, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Kaynak: TRT Haber