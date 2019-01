Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard'i etiketleyerek Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Türkiye'ye gelen Agnes Callamard'in ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz.

Kaşıkçı'nın bedeninin nerede olduğunu, emri kimin verdiğini ve yerel işbirlikçilerin kim olduğunu bilmiyoruz. Adalet yerini bulmalı."

We welcome @AgnesCallamard's visit to Turkey in relation to the murder of Saudi journalist Jamal Khashoggi.



We still do not know where Khashoggi's body is, who ordered the hit and who the "local collaborator" was.



Justice must be served.