Denizli'de akşam saatlerinde aniden başlayan ve şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınmak zorunda kaldı.

Bazı insanlar çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

[Fotoğraf: AA]

Yağmur nedeniyle Acıpayam yolu Ulus kavşağında oluşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizleme çalışması yaptı.

Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini doluya bıraktı. Vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dolu nedeniyle ilçe adeta beyaza büründü.

[Fotoğraf: AA]

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı açıklamada, çok şiddetli bir rüzgarın arkasından aniden sağanak ve dolu başladığını söyledi.

Yaklaşık 40 dakika süren yağışın ardından maddi hasarlar meydana geldiğini belirten Sopacı, "Evlerini su basan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Bütün ekiplerimiz yoğun çalışma içinde. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yok ancak mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Aydın'da sağanak etkili oldu

Aydın'ın Buharkent ve Bozdoğan ilçelerinde ani sağanak nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana arterlerde yağış nedeniyle yer yer yoğunluk gözlendi.

Belediye ekipleri su birikintilerini gidermek için çalışmalar gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Buharkent'e bağlı Savcıllı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir işletmenin elektrik kablosu koptu. Bu sırada iş yeri sahibi Recep Horzum akıma kapıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Horzum, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.