5 Şubat'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak, 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ilk olarak 165 kişinin ifadesini aldı. İfadesi alınanlar arasında pisti pas geçen THY pilotları, kule ve meydan görevlileri ile yolcular vardı. Daha sonra ise uçağın kaptan pilotunun ifadesi tedavi gördüğü hastane alındı.

Peki, kaza öncesinde havalimanında neler yaşandı?

Kule/pilot görüşmeleri

15.05 - THY 7HB iniş gerçekleştirdi. Yer rüzgarı 020 derece 10 knots olarak kaydedildi. İnişten sonra kuleye 600 ft 37 kt arka rüzgar aldığı ifade ediyor.

15.06 - İniş trafiği THY 5TK kule frekansına çıkıyor. İlk temasta kendisinden önce inen trafiğin 600 ft 37 kt arka rüzgar rapor ettiği bildiriliyor.

15.07 - THY 5TK iniş müsaadesi alıyor. Rüzgar 020 derece 10 kt.

15.09 - THY 5TK pas geçiyor. Sebebini şiddetli arka rüzgar olarak belirtiyor. Bu sırada anlık pist yüzey rüzgarını gösteren cihazdan (AWOS) okunan 010 dereceden 8 kt.

15.13 - İniş trafiği THY 90B kule frekansına çıkıyor. Kule THY 90B'ye kendisinden önceki trafiğin 600 ft civarı arka rüzgar rapor ettiğini ve bu sebepten pas geçtiğini bildiriyor. Bu sırada AWOS'tan okunan yer rüzgarının 360 dereceden 8 kt olduğunu söyleniliyor ve inişte serbest kılınıyor.

15.15 - THY 90B arka rüzgar nedeniyle pas geçiyor.

Meteoroloji görüşmeleri

14.27 Kule tarafından meteoroloji biriminin aranması.

Pilotların arka rüzgar rapor ettiği söyleniyor, rüzgarın güneye dönme ihtimali soruluyor.

Met Ofisi beklentinin kuzey yönlü olduğu bilgisini veriyor. Bu esnada yer rüzgarı kuzey yönlü 360 derece.

15.17 Kule meteorolojisi arıyor.

Rüzgarın güneye dönmekte olduğu, pilotların arka rüzgar aldığı belirtiliyor ve bilgi isteniyor.

Met Ofisi geçiş olduğunu ve direk güneye oturmayacağını belirtiyor.

PGT87R kazaya uğrayan trafik

15.17 kazaya uğrayan PGT 87R kule frekansına çıkıyor.

Kule trafiğe “Bilginize son inen trafik (THY7HB) 600 ft irtifa altında 37 kt arka rüzgar rapor etti. Sizden önceki iki trafik ise bu sebepten pas geçti” ikazını yapıyor.

Pilot anlaşıldığını belirtiyor ve kendisine rüzgar bilgisi 270 dereceden 22 kt hamlesi 34 kt ve iniş sadesi veriliyor.

15.19 PGT 87R pistten çıkarak parçalanıyor. İvedilikle tüm birimler ikaz ediliyor ve yönlendiriliyor.