Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla Datça açıklarında 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Etiketler: son dakika deprem datçaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 19:25
Sıradaki Haber
Depremzede çocuklara eğitim bursu verilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz