Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Eğitim Derneği (TED) arasında eğitim bursu desteği için protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, depremin yaralarını sarmak istediklerini söyledi.

Milletin yaraları sarmak için birlikte hareket etmesinin ve MEB'in de elinden geleni yapmasının kendisini mutlu ettiğini belirten Selçuk, depremin ardından ilgili bakanlıkların meseleye hemen müdahil olduğunu ve gereken tedbirleri aldığını vurguladı.

Elazığ'da 54 bin 661 vatandaşımıza barınma imkanı sağladık

Afet ve acil durum merkezleriyle iletişimin güçlendirildiğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"Okullarda ve MEB'e ait yerlerde, depremin ilk gününden bugüne kadar Elazığ'da 54 bin 661 vatandaşımıza barınma imkanı sağladık. Ayrıca Elazığ'da 4 pansiyon ve 1 uygulama otelimizde 767 vatandaşımıza bakanlığımız tarafından barınma hizmeti sağlandı. Elazığ'da bölgedeki personelimiz tarafından eski hastane binasının bir bloğu özverili şekilde düzenlenmesiyle bu hizmetler daha yüksek kalitede sürdürülmeye başlandı."

Yardım çalışmalarına katılmak için farklı illerden gelenlerle Elazığ ve Malatya'dan gönüllü veya görevli öğretmenlerin, çocuklar ve ailelerin ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Selçuk, Elazığ genelinde 31'i okul, 8'i kurum binası olmak üzere 39 binada ağır ve orta hasar tespit edildiğini ve bunların boşaltıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 20 bin kişiye ulaşıldı

Malatya'da 30 okuldaki 8 bin 985 öğrencinin en yakın okullarla ilişkilendirildiğini anlatan Selçuk, şunları söyledi:

"Deprem dolayısıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması için bazı tedbirler alıyoruz. Özellikle Liselere Geçiş Sınavı ve üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımızın belirli imkanlarla donatılmaları, desteklenmeleri konusunda tedbirler alınıyor. Bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için ikinci dönemde Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda yeni düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

Bakanlık olarak psikososyal destek çalışmaları kapsamında da yoğun bir faaliyet içerisindeyiz. Çocuklarımızın bir an önce normal yaşamlarına dönebilmeleri ve depremin yıkıcı etkilerinden uzaklaşabilmeleri için psikososyal destek faaliyetleri devam ediyor. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında bugün itibarıyla ulaştığımız öğrenci ve vatandaş sayısı 20 binin üstündedir. Depremde zarar gören çocuklarımızın eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için destek olmak hepimizin öncelikli görevidir. "

"Öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için elimizden geleni yapacağız"

Depremin yaralarının sarılması konusunda Türkiye'de büyük bir gayret ortaya konduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneğine depremde zarar gören çocukların ihtiyaçları konusunda gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla teşekkür ediyoruz" dedi.

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da manevi ve maddi kayıplardan dolayı öğrenimi devam ettiremeyecek durumda olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise dernek olarak tüm afetlerde milletin yanında bulunmak için özveri gösterdiklerini belirterek, depremden zarar gören çocuklar için Bakanlık koordinasyonunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaç öğrenciye burs verileceği belirlenecek

Konuşmaların ardından imzalanan protokol kapsamımda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına, tüm eğitim kademelerinde eğitim hayatları boyunca burs imkanı sunulacak.

Kaç öğrenciye ve ne miktarda burs verileceği ise değerlendirmeler sonrasında tespit edilecek.