THY'nin "Büyük Göç"ünde, Atatürk Havalimanı'ndaki uçuşların birçoğu Sabiha Gökçen Havalimanı'na kaydırıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Taşınma sırasında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5-6-7 Nisan'da 332 bin yolcuya hizmet verdik. Toplam bin 973 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi'' dedi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 3 gün boyunca 2 dakikada 1 uçak iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel'de de bu tarihlerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Kaynak: AA