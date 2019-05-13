Havacılık internet sitesi "airhelp.com"un dünyanın en iyi havalimanlarını belirlemek için "küresel havaalanı sıralaması" başlığı altında anket yaptı.

Airhelp.com'dan yapılan açıklamaya göre, AirHelp Score 2019 kapsamında 40'tan fazla ülkeden 40 binden fazla yolcunun katıldığı anket sonucunda, dünyanın en iyi havalimanları belirlendi.

Dünyada en iyi bilinen ve en çok kullanılan 133 havalimanının bulunduğu listede, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) 10 üzerinden 7,93 puan alarak 29. sırada yer aldı.

Ankette Sabiha Gökçen Havalimanı'na zamanında kalkış oranı için 7,8 puan, terminal içi servis kalitesine 8,3 ve yiyecek-içecek alanlarının kalitesi için de 8,1 puan verildi.

Anket kapsamında, Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı birinci, Tokyo Uluslararası Havalimanı ikinci, Yunanistan'daki Athens Uluslararası Havalimanı ise üçüncü oldu.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın, listede dünyanın önde gelen bazı havalimanlarını da geride bıraktığı görüldü.

Kaynak: AA