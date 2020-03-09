Moskova mutabakatı çerçevesinde İdlib görüşmeleri bu hafta başlıyor. Hafta başında Rus askeri heyeti Ankara'ya gelecek. 15 Mart'tan itibaren M4 karayolunda ortak devriye başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı karayolu boyunca tesis edilecek güvenlik koridorunun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamada Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor.

Görüşmelerde sahada yürütülecek çalışmalara ilişkin teknik detaylar ele alınacak. Devriyelerin sıklığı ve süresi, Türk gözlem noktalarının güvenliği ve terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin başlıklar masada olacak.

Ankara ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir hale getirilmesini istiyor. Yüzde 80'i kadın ve çocuklardan oluşan yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönme yollarının açılmasını talep ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ateşkes ihlallerine karşı caydırıcı bir güç olarak sahada. Mehmetçik İdlib'de sağlanan ateşkesi de yakından takip ediyor.

Mehmetçiğe veya gözlem noktalarına yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa hakkı kapsamında en şiddetli karşılık verilecek.