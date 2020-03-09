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Kırıkkale'de silahlı kavga: 3 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalar arasında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıktı.
Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bir kişi üzerindeki tabancayla rastgele ateş etti.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kurşunların isabet ettiği iki kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yaralanan dört kişi ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Kırıkkale keskin akraba kavgası silahlı çatışmaSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 03:36
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