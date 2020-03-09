Aralarında anlaşmazlık bulunan akrabalar arasında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıktı.

Tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü. Bir kişi üzerindeki tabancayla rastgele ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kurşunların isabet ettiği iki kişi olay yerinde, bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan dört kişi ise tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.