Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren yağışla birlikte iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 06:54
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