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Türkiye
AA 09.07.2024 12:20

"Ruhi amca" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu

Emekli olduktan sonra Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşen 75 yaşındaki Ruhi Yurtsever, koronavirüs döneminde evde hazırlanarak kazandığı üniversiteden mezun olmanın sevincini yaşadı.

"Ruhi amca" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu

PTT Genel Müdürlüğünden 30 yıl önce emekli olan Yurtsever, eşi Nimet Yurtsever'le Balıkesir'in Erdek ilçesine yerleşti.

Koronavirüs döneminde kızı Hande Yurtsever'in de desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan Ruhi Yurtsever, sınava girerek 2 yıllık Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümünü kazandı.

Kendisinden 50 yaş küçük arkadaşlarıyla okulu başarıyla tamamlayan Yurtsever, mezuniyet törenine ailesiyle geldi.

Ruhi Yurtsever, ailesinin kendi yüzünün olduğu maskelerle katıldığı törende sınıf arkadaşlarıyla kep atma mutluluğu yaşadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz'un bir konuşma yaptığı mezuniyet töreni, yaş kütüğüne brövelerin çakılması, mezuniyet belgelerinin verilmesi ve keplerin havaya fırlatılmasıyla sona erdi.

"Ruhi amca" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu

"Gençlerle okuduğum için ömrüm uzadı"

Yurtsever, üniversite okuduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Gençlere azimli olmayı tavsiye eden Yurtsever, "Bu gençlerle okuduğum için ömrüm uzadı. 10 sene daha yaşayabilirim. Hepsini çok seviyorum, öğretmenlerimi de seviyorum. Daha önce üniversite bitirmedim, YKS'ye girdim kazanırsam 2 sene daha okumayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtsever'in sınıf arkadaşı Tolga Şahin de Ruhi Yurtsever'in iyi bir insan olduğunu dile getirdi.

"Ruhi amca" 75 yaşında üniversiteden mezun oldu

Şahin, Yurtsever'in tecrübelerinin ve nasihatlerinin kendilerine yol gösterdiğini anlatarak, "Bizi evladı, torunu, arkadaşı gibi sevdi, biz de onu çok seviyoruz." dedi.

Yurtsever'in diğer sınıf arkadaşı Görkem Gerçek ise kendisiyle güzel bir okul dönemi geçirdiklerini belirterek, "Ondan aldığım öğüt ve nasihatler çok ileri seviyede boyutlara taşıdı. Ruhi amcamı da seviyorum, İnşallah ileri de de beraber oluruz." diye konuştu.

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