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Türkiye
AA 09.07.2024 11:49

Müteahhit apartmanın bodrumunu daireye çevirip girişini duvarla kapatmış

Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Müteahhit apartmanın bodrumunu daireye çevirip girişini duvarla kapatmış

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye çevrildi.

Ana girişine duvar ördürüp kapısını kapattığı binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açan müteahhit, alana da tahta merdiven koydu.

Bina sakinleri, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle K.K. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Müteahhit apartmanın bodrumunu daireye çevirip girişini duvarla kapatmış

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yargılanmasına başlanan sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

"Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi"

Apartman sakinlerinden Özcan Başoğlu, gazetecilere, müteahhittin "haksız" uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Bina girişini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Eve geldiğimizde binanın girişinin kapalı olduğunu gördük. Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi. Binanın arka kısmına tahtalardan bir merdiven yapıp uyduruk bir kapı açtı. Şaşkınız. İnanmayanlar bile oldu. Hatta komedi içerikleri çektiğim için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Binada oturan yaşlı insanlar ve çocuklar var."

Binada yaşayan Fatih Dinç de müteahhitle mahkemelik olduklarını belirterek, "Müteahhidin duvarla kapatıp yerinden söktüğü apartman kapısını getirmesini, duvarın kaldırılmasını ve bodrum katın da bina sakinlerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

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