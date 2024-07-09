Muğla'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 12.11'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,89 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"Olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.