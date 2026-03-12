Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.03.2026 01:47

Rojin Kabaiş'in babasının tehdit edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır." dedi.

Rojin Kabaiş'in babasının tehdit edildiği iddialarıyla ilgili adli soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını belirten Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Kazada hayatını kaybeden gencin organları 5 hastaya umut oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Brent petrolün varil fiyatı 97,74 dolardan işlem görüyor
09:23
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
08:36
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
08:21
Kuveyt’te İHA saldırısı: 2 kişi yaralandı
08:14
Tahran: Saldırılarda 9 bin nokta hedef alındı
08:07
Limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10’a düşürüldü
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ