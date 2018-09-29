Robotlar podyuma çıktı

Kahramanmaraş 3. Uluslararası Tekstil Zirvesi kapsamında, “Gelenekten Geleceğe” temalı sim sırma defilesi robotlar eşliğinde yapıldı.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş'ın "tekstilin başkenti ve tekstil city" olması için çalışma yapacaklarını belirtti.

Tekstilin Kahramanmaraş için önemine dikkati çeken Özdemir, "Biz, Kahramanmaraş 'şiirin ve edebiyatın başkenti' olsun istiyorduk ama şiirin ve edebiyatın başkenti olması tekstil şehri olmasına engel değil. Bununla ilgili de bundan sonra çalışacağız." dedi.

"30 milyar dolara yakın ihracat"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Kahramanmaraş'ın tekstilde dünyadaki önemine vurgu yaptı.

Tekstilin, Türkiye'ye döviz girdisi sağlayan en önemli sektör olduğunu ifade eden Öksüz, "Bu ülkeye döviz lazım. Bugünlerde bunun çok daha önemini yaşıyoruz. 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren sektör ve bunun yarısı da bu ülkede kalıyor. Biz ihracat odaklı bir sektörüz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ahmet Öksüz, katma değeri yüksek bir ürün ürettiklerini belirterek, "Kahramanmaraş hep son teknolojiye yatırım yapmıştır. Bugün de bunun avantajını yaşamaktadır." şeklinde konuştu.

"Dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun da sanatı ve edebiyatı ile çok yönlü kültürünü kumaşa adeta bir nakış gibi işleyen kahraman şehrin geçmişten bugüne başarı öyküsünü podyuma yansıttıklarını belirtti.

Sim sırma ile başlayan tekstil serüveninin baş döndüren hikayesini hep birlikte izlediklerini ifade eden Zabun, şöyle konuştu:

"Bu hafta şehrimiz adına çok önemli 2 büyük organizasyonu gerçekleştirmiş olduk. Pamuktan hazır giyime kadar, global tekstil sektörünün en stratejik merkezlerinden birisi olan Kahramanmaraş'ta bu akşam galasını yaptığımız Uluslararası Tekstil Zirvesi ve Uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, bu alanda dünya teknoloji devlerinin katılımına sahne oldu."

Kahramanmaraş'ın sektördeki küresel marka gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini dile getiren Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın bundan sonra üretim için sergilediği performansı, moda tasarımları, fuar ve sempozyum kültürüyle çok daha yükseğe çıkaracağını, dünya tekstil kenti olarak geleceğe koşmaya devam edeceğini kaydetti.

Robotlarla defile

Konuşmaların ardından, sunuculuğunu Jülide Ateş'in yaptığı "Gelenekten Geleceğe" temalı sim sırma defilesi düzenlendi.

Manken Özge Ulusoy'un robotlarla podyuma çıktığı defilede mankenler, Osmanlı saraylarına Kahramanmaraş'tan gönderilen ve "Maraş işi" olarak adlandırılan geleneksel sim sırma kumaşlar ile son teknolojiyle kentte üretilen kumaşların harmanlandığı şovlar yapıldı.

Etkinlikte, Mehmetçik Vakfı yararına açık artırmaya sunulan sim sırma işlemeli bir tablo, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz tarafından 50 bin liraya satın alındı.

Kaynak: AA