Haber Giriş: Kaynak: AA
Rize'de yola inen ayı ile iki yavrusu ilginç görüntüler oluşturdu
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yola inen ayı ve iki yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Otomobille seyreden Adem Kızmış, ilçe girişinde yol kenarında yürüyen 2'si yavru üç ayı gördü.
Kızmış, kayalıklara tırmanmaya çalışan ayıları, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Cep telefonu kamrasına yansıyan görüntüde, yoldan geçen otomobillerden ürken anne ayının, ağzıyla yavrularını tek tek boyunlarından tutarak hızla başka bölgeye taşımaya çalıştığı, sarp kayalığa tırmandığı sırada da zaman zaman düşürdüğü görülüyor. Ardından hayvanlar, ormanlık alanda gözden kayboluyor.
Etiketler: yavrusu ile yola indi ilginç görüntüler ayıSon Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:33
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